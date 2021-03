Inter, nuovo giorno di attesa. In arrivo i risultati degli ultimi test

L’Inter oggi alle 20.45 avrebbe dovuto giocare col Sassuolo, ma come noto da giovedì mattina così non sarà. Anche ieri, dopo l’ultimo caso di positività (vedi articolo), il gruppo squadra ha svolto dei test. A breve è atteso il responso.

ORE DI ATTESA – Il gruppo squadra dell’Inter conoscerà in giornata l’esito dei tamponi a cui si è sottoposto ieri. Per il momento sono cinque i positivi, e si spera che il numero non cresca più: in ordine cronologico Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Matias Vecino, Stefan de Vrij e un altro componente. L’esito odierno è fondamentale, perché iniziano a esserci diversi giorni fra l’ultimo contatto prima dello stop e il tampone. Come definito dall’ATS stasera col Sassuolo non si gioca, e sino a domani compreso permane l’isolamento domiciliare. Da lunedì, in caso di test negativo, potranno riprendere gli allenamenti: l’isolamento fiduciario prevede il tragitto da casa alla Pinetina come unico permesso. Questo significa che, nonostante anche ieri ci siano state convocazioni, i nazionali non possono partire (salvo modifiche al momento non previste). Il periodo di quarantena per l’Inter rimarrà in vigore sino a mercoledì 31 marzo, a tre giorni dalla partita col Bologna.