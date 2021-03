Serie A, in arrivo altri asterischi: anche l’Inter entra nella speciale classifica

Serie A, oggi si riparte con il calcio giocato. Ma non sarà così per tutte le squadre e non è mai stato così in questa stagione. L’Inter si unisce al pacchetto delle squadre con l’asterisco in classifica

SERIE A(STERISCO) – La classifica della Serie A 2021/21 ha una caratteristica unica rispetto al passato: l’asterisco. A volte anche più di uno per squadra. La situazione stava per rientrare, invece siamo nuovamente punto e a capo. L’Inter si aggiungere a questa speciale classifica proprio in questo weekend a causa del rinvio di Inter-Sassuolo, che lascerà sia la squadra nerazzurra sia quella neroverde a quota 27 partite giocate su 28. Al momento, prima di inaugurare la 28ª giornata, a quota 27 con Inter e Sassuolo ci sono altre quattordici squadre. Ancora ferme a 26 le due squadre torinesi (Juventus e Torino), così come Napoli e Lazio, che sono le rispettive avversarie. La speranza è avere tutti in pari appena dopo Pasqua, recuperando Juventus-Napoli, Lazio-Torino e Inter-Sassuolo il 7 aprile ma non è ancora scontato (vedi articolo). Di seguito il link con la classifica di Serie A (con gli asterischi) aggiornata ad oggi.