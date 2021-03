Inter-Sassuolo, il recupero non di sera. Regolamento (ancora) chiaro

Inter-Sassuolo, come noto, ieri è stata rinviata a data da destinarsi (vedi articolo). Il recupero, per il quale da oggi si attende la nuova data, non potrà essere di sera: il regolamento è chiaro (come sul posticipo).

DOMANI NON SI GIOCA – Inter-Sassuolo rinviata a data da destinarsi. L’ha deciso l’ATS di Milano e l’ha ratificato la Lega Serie A nel pomeriggio. Questo è un fatto, indiscutibile nonostante a molti non piaccia. Lo prevede il protocollo, che ha messo come eccezione alle sue regole “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. Ecco perché l’Inter ha potuto beneficiare del rinvio pur avendo quattro positivi, anziché i minimo dieci previsti dal protocollo. I nerazzurri restano in isolamento fiduciario, senza mandare i nazionali per la sosta, torneranno in campo sabato 3 aprile alle ore 20.45 in casa del Bologna. Ora si apre un’altra partita, quella legata alla data del recupero di Inter-Sassuolo. E anche qui bisogna valutare diversi aspetti.

UN DATO – Juventus-Napoli si recupererà mercoledì 7 aprile alle ore 18.45, per accordo fra le due società definito venerdì scorso. Molto contestato, ma non è il momento di parlarne. Perché non si gioca di sera? Facile: perché l’UEFA non permette che si giochino recuperi infrasettimanali in contemporanea con le sue competizioni. In quella data si disputeranno i quarti di finale di andata di Champions League, e pur non essendoci squadre italiane rimane il divieto. Fino a metà maggio tutte le date durante la settimana per recuperare Inter-Sassuolo vedono le coppe europee in contemporanea. Di conseguenza, a meno che non si aspettino quasi due mesi per rigiocare (difficile), si dovrà scendere in campo di pomeriggio. Dovesse essere il 7 aprile, prima data utile e quindi favorita (vedi articolo), da escludere sia in contemporanea con Juventus-Napoli. Ma da oggi ogni giorno è buono per sapere quando ci sarà Inter-Sassuolo.