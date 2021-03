VIDEO – Parma-Genoa 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Genoa, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



RILANCIO E BARATRO – Parma-Genoa 1-2 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Genoa torna a vincere dopo un mese e mezzo e inguaia il Parma. I gialloblù mancano la possibilità di dare continuità alla vittoria sulla Roma e restano penultimi, ben lontani dalla salvezza. Dopo un quarto d’ora traversone sul secondo palo, sponda di Juraj Kucka e magnifica rovesciata di Graziano Pellè che sblocca il risultato. Il centravanti, tornato dalla Cina nel mercato di gennaio, non segnava in Serie A addirittura dal 2011, visto che poi era andato in giro per il mondo. Dopo trenta secondi dall’avvio della ripresa Kucka ha la palla del raddoppio, ma di testa nell’area piccola manda alto. Errore pesantissimo, perché il Parma paga subito: al 50’ tiro-cross di Davide Zappacosta e Gianluca Scamacca gira in rete da posizione simile all’1-0. Il classe ‘99, entrato all’intervallo per lo spento Eldor Shomurodov, era a sua volta da tanto a secco (novembre). Punteggio capovolto al 69’, col Genoa che passa ancora coi subentrati: Marko Pjaca, l’altro mandato in campo da Davide Ballardini a inizio ripresa, serve Scamacca che con un gran destro dal limite fredda Luigi Sepe. Il Genoa tiene fino al 95’, prende una vittoria fondamentale e sale a trentuno punti. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.