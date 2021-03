Pedullà non esclude che alla fine Suning si tenga l’Inter. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, è dell’idea che la proprietà cinese abbia ancora qualche cartuccia. Poi attacca il sindaco Sala per le dichiarazioni di questi giorni.

SOCIETÀ IN BILICO – Alfredo Pedullà non esclude ribaltoni sulla vicenda della proprietà: «Non so cosa deciderà Suning, potrebbe anche restare. Io mi faccio sempre una domanda: se il sindaco Giuseppe Sala non avesse rilasciato quelle dichiarazioni (sullo stadio, ndr) cosa sarebbe successo? Nulla. Io ho trovato la tempistica sbagliata, non è una cosa dove ci sono delle scadenze fra quindici giorni. Penso che sia stato un mix tra imperizia e imprudenza: non puoi lasciare queste mine senza un perché. È legittimo che lui voglia e possa avere delle risposte, ma è altrettanto legittimo pensare che avrebbe potuto bypassare, su una cosa che si potrebbe anche risolvere con la conferma dell’attuale gruppo. Non ho la certezza che arrivi qualcuno».