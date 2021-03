Costacurta ritiene che, a livello atletico, Lukaku sia meglio di Cristiano Ronaldo. L’ex difensore del Milan, ospite di “23” su Sky Sport, ha messo a confronto i due migliori marcatori della Serie A.

NON SOLO GOL – Alessandro Costacurta si sofferma sulle qualità dei due giocatori che dominano la classifica cannonieri della Serie A: «Per caratteristiche credo che Romelu Lukaku sia l’attaccante che può mettere più in difficoltà. Oltre a essere molto fisico è anche veloce: lo affronti in area e ti sposta, è difficile da superare ma anche sullo spazio aperto ha velocità per mettere in difficoltà. Credo che sia veramente il più pericoloso. Gli altri? Cristiano Ronaldo sullo scatto non è più quello di tanti anni fa. Puoi avere tanto spazio da coprire ma in velocità riesci a recuperarlo, invece con Lukaku non riesci a farcela».