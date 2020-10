Serie A, la classifica dei km percorsi dopo tre giornate: Inter ottava

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez esultanza Inter-Fiorentina

La Lega Serie A ha diffuso alcuni dati relativi alle prime tre giornate di questo campionato. Per quanto riguarda i chilometri percorsi, in media a partita, l’Inter è all’ottavo posto al momento. I dettagli

FATICHE – Siamo soltanto alla terza giornata di un campionato molto particolare, ma i primi dati sui chilometri percorsi dalle squadre di Serie A offrono già qualche spunto di riflessione. Stando ai dati della Lega Serie A, la squadra che corre di più, in media a partita, è il Parma: 111.703 km a partita. Come naturale causa di questo dato, il calciatore con più chilometri sulle gambe, in una singola partita, è Gaston Brugman dei ducali (12.656 km percorsi in Parma-Verona). E l’Inter? I nerazzurri, al momento, stazionano in ottava posizione tra le 20 squadre di Serie A (108.529 km di media in 90′). Davanti alla squadra di Antonio Conte ci sono Roma, Milan, Juventus e Napoli raggrumate in questo ordine. Più indietro la Lazio di Simone Inzaghi (diciassettesima, con 105.945 km di media) e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (undicesima 107.755 km).

STACANOVISTI – Si tratta di dati parziali, provvisori e altamente incompleti per poter dare una valutazione profonda. La quantità di chilometri medi, macinati da una singola squadra, non può bastare come indicatore di efficacia per l’intensità, il ritmo e la qualità delle due fasi di gioco di una squadra. In realtà, non colpisce neppure l’assenza dei calciatori dell’Inter dalla top ten dei calciatori con più chilometri percorsi in una singola partita. Se è vero che i centrocampisti, statisticamente, dominano questa classifica ben più di altri reparti, è pur vero che il club nerazzurro sta ruotando con grande frequenza i propri interpreti in mediana. Per fare un esempio, basti pensare che Marcelo Brozovic, storico stacanovista della squadra, in questo avvio di stagione ha giocato solo 117′, contro i 270′ dello scorso campionato.