Inter-Milan, Theo Hernandez sfida Hakimi a duello: numeri e curiosità

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Manca sempre meno al giorno di Inter-Milan. Il club nerazzurro è alle prese con la gestione dei casi di coronavirus, 5 fino a questo momento. Oggi i tesserati si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi, ma nel frattempo Antonio Conte sta già pensando al campo. Il derby della Madonnina presenta un duello molto intrigante in fascia: Achraf Hakimi contro Theo Hernandez

ADRENALINA – Sarà un Inter-Milan molto particolare, quello di sabato prossimo. Il club nerazzurro arriva dal pareggio esterno contro la Lazio, mentre i rossoneri hanno dominato agevolmente il neo promosso Spezia. La formazione di Antonio Conte è alle prese con i nuovi casi di coronavirus registrati nei giorni scorsi. Il club vuole far di tutto per arrivare nelle condizioni migliori alla stracittadina e sta pensando anche ad una bolla di isolamento totale preservare i suoi tesserati. Il match, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18, vedrà parecchi duelli interessanti tra le due formazioni. Tra i più intriganti, certamente quello tra i due velocisti di fascia: Achraf Hakimi e Theo Hernandez.

SUPERSONICI – Il marocchino, ex Real Madrid e Borussia Dortmund, ha avuto un impatto supersonico sull’Inter di Antonio Conte. Nelle prime tre partite di Serie A, il classe ’98 ha messo a referto 1 gol e 2 assist. Ma le sue qualità sono emerse già dalle prime uscite del brevissimo precampionato nerazzurro. Di fronte, ci sarà però una delle peculiari certezze del Milan targato Stefano Pioli. Lo spagnolo Theo Hernandez ha ripreso il campionato da dove aveva terminato la stagione 2019/20: 1 gol e 1 assist nelle prime tre partite. L’ex Real Madrid, tra l’altro, ha fatto registrare un picco di accelerazione massima davvero notevole (34,75 km/h) contro i liguri domenica scorsa. I due esterni, quasi coetanei, si sfideranno occhi negli occhi sabato prossimo e il loro duello sarà decisivo per l’esito finale del match. Inter-Milan metterà in vetrina due tra i miliori laterali di fascia del continente europeo.