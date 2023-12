Sensi, decisione da prendere: per l’Inter tempo quasi scaduto

La situazione di Stefano Sensi resta sempre in bilico in casa Inter: il giocatore è praticamente fuori dai piani tecnici – sebbene sia sceso in campo nell’ottavo di Coppa Italia contro il Bologna – e ora il tempo scorre, con la scadenza di contratto sempre più vicina.

COUNTDOWN – Che Stefano Sensi non sia più nei piani dell’Inter è chiaro ormai da tempo. Non serve spiegare ulteriormente la sua situazione, tra problemi fisici e tentativi di cessione da parte dei nerazzurri. Che arriveranno sicuramente anche durante il mercato di gennaio. Con una difficoltà: il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Se la cessione di Sensi era già complicata proprio per via della sua tenuta fisica, il fatto di poterlo prendere a zero dalla prossima estate naturalmente non attira potenziali acquirenti già a gennaio. Per questo l’Inter deve arrivare a una decisione sul centrocampista, magari allungando il contratto fino al 2025 spalmando il suo attuale ingaggio su due anni. In questo modo per Sensi potrebbe aprirsi la possibilità di trovare un’altra squadra già a gennaio, così come per l’Inter la possibilità di lasciarlo partire in prestito con obbligo (o diritto) di riscatto, facilitando così eventuali trattative. Ma bisogna prendere una decisione in fretta.