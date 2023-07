Samardzic per Inzaghi è una via di mezzo tra due suoi ex giocatori

Samardzic per l’Inter è un acquisto intrigante, anche perché le sue caratteristiche ricordano quelle di due centrocampisti valorizzati da Simone Inzaghi alla Lazio.

ACQUISTO IDEALE – La pista Samardzic improvvisamente è diventata molto calda in casa Inter. Dopo le prime voci di mesi fa, i nerazzurri hanno accelerato per il talento dell’Udinese. Che ora sembra veramente a un passo. Un acquisto di qualità e prospettiva. Che per doti sembra perfetto per le “cure” di Simone Inzaghi. Con due riferimenti ben precisi da prendere come esempio.

PRIMO ESEMPIO – Tralasciando i discorsi su età e prezzo, il serbo è un giocatore di talento, ma con ancora molto da imparare. In questo ricorda un altro centrocampista cresciuto da Inzaghi ai tempi della Lazio. Parliamo di Luis Alberto. Anche lo spagnolo è arrivato in Italia con poca concezione del lavoro dell’interno di centrocampo. All’inizio il tecnico lo ha sfruttato più avanti, per permettergli di mettere in campo le sue doti già più sviluppate, quelle offensive, mentre imparava il resto. Negli anni ha aggiunto tasselli al suo gioco, diventando un centrocampista completo. Lo stesso percorso su cui sembra avviato Samardzic, che ha caratteristiche offensive avendo però già giocato per due anni da interno in A. Il serbo però ha anche altre doti in comune con un altro centrocampista allenato sempre da Inzaghi.

SECONDO ESEMPIO – Parliamo stavolta di Milinkovic-Savic. Se per lo stile di gioco, il dribbling, la passione per l’uso della suola e la rifinitura infatti Samardzic ricorda Luis Alberto, nelle sue caratteristiche ci sono anche dei dettagli dell’ex numero ventuno della Lazio. Soprattutto la capacità di partire da lontano, sfruttando anche il fisico per superare gli avversari, l’istinto di puntare la porta e il tiro da fuori. E anche lui, guarda caso, è stato svezzato in Serie A e valorizzato proprio da Inzaghi, Gli manca ovviamente molto altro. Soprattutto, serve che impari e cresca. Ma mettere un giocatore con queste caratteristiche in mano a chi ha saputo valorizzare così bene due giocatori con peculiarità simili alle sue sembra essere un’idea promettente.