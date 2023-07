Samardzic-Inter, ottimismo per la chiusura. E c’è un retroscena – Sky

Samardzic si avvicina sempre più all’Inter. C’è ottimismo per chiudere la trattativa che riguarda anche Fabbian con l’Udinese, come fa sapere nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24 il giornalista Cilli con in più un retroscena sulla dirigenza.

PASSI AVANTI – Dopo la rivelazione dell’accelerata di ieri, per Luca Cilli su Lazar Samardzic ci sono buone possibilità di chiudere: «Siamo a buon punto. L’Inter va avanti con grande ottimismo, è una trattativa molto ben avviata. L’Inter ha proposto all’Udinese per il suo centrocampista, che peraltro non ha giocato nemmeno un minuto ieri nell’amichevole con l’Union Berlino, quindici milioni più Giovanni Fabbian pur mantenendo il riacquisto sul cartellino. Si stanno perfezionando gli ultimi dettagli, Samardzic può essere l’uomo in più per l’Inter e Fabbian un giovane importante per l’Udinese. Bisogna sistemare l’ingaggio coi due giocatori, poi cercare la quadra definitiva sul trasferimento. Però c’è grande ottimismo, per l’Inter Samardzic è un giocatore di assoluto livello e nell’ultima stagione ha sorpreso tutti gli uomini mercato, da Piero Ausilio a Dario Baccin, che lo seguivano da tempo».