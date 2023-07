Scamacca, Inter sfida Mourinho! Filo diretto, ma è una ‘riserva’ – SI

Scamacca, attualmente in forza al West Ham, è uno dei nomi sondati dall’Inter per rinforzare l’attacco dopo la fuga inaspettata di Lukaku. Il classe ’99 vuole fare ritorno in Italia e su di lui c’è fortissima la Roma di Mourinho. Secondo Gianluca Longari, il club nerazzurro prova a farsi spazio

FILO DIRETTO – Gianluca Scamacca, dopo l’esperienza in Premier League con il West Ham, potrebbe già fare ritorno in Italia. L’attaccante classe ’99, ex Sassuolo, piace moltissimo alla Roma di José Mourinho ma anche l’Inter ha sondato il terreno dopo l’addio di Romelu Lukaku. L’interesse sembrava a un certo punto essere scemato, ma secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l’Inter da ormai 10 giorni ha creato un filo diretto con il club inglese. Scamacca per ora rimane un’alternativa ai nomi più quotati che sono quelli di Folarin Balogun e Beto.