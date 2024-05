Marotta promette: «L’anno prossimo alzeremo di più l’asticella»

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta non si nasconde di fronte al futuro. All’Ambrogino d’Oro si sbilancia già sulla prossima stagione, il contributo dal nostro inviato Crescenzo Greco sul posto.

RINGRAZIAMENTI – Questa mattina l’Inter sta ritirando l’Ambrogino d’Oro a Milano. Giuseppe Marotta, come di consueto, ha parlato e fatto una promessa ai tifosi: «Tutte le società professionistiche sono società di capitale. Il calcio è un fenomeno comunque sociale, di aggregazione. Tutti abbiamo in mente la festa, con cinquecentomila persone per le strade di Milano, lo sport ha la capacità di abbattere le barriere. Il ringraziamento principale per questo prestigioso premio e queste emozioni va ai giocatori e all’allenatore, a cui vorrei rinnovare il nostro affetto. Ma una squadra e un’impresa vince solo se ha una squadra forte dietro, con valori e pensiero di successo. Vanno ringraziate tutte le persone, anche dal magazziniere, che sono dietro alla squadra che va in campo per averli aiutati a raggiungere questa seconda stella. Il nostro compito dirigenziale è quello di trasmettere i valori importanti della vita e dell’attività d’impresa: senso d’appartenenza, cultura del lavoro».

Marotta, la promessa ai tifosi dell’Inter

IL PRESIDENTE – Marotta non ha dimenticato: «Voler vincere non è sinonimo di arroganza, è ambizioso, bisogna avere il coraggio di affrontare gli avversari con grande capacità e coraggio, poi se altri saranno più forti di noi gli faremo i complimenti. Noi cercheremo di portare avanti questa striscia vincente, alzando l’asticella, lo dico con umiltà ma con ambizione. Abbiamo trovato un traguardo importante. Questa è l’Inter, non a caso festeggiamo 20 scudetti, che sono merito di questa gestione ma ovviamente anche delle precedenti. Ci va riconosciuto il lavoro. L’ultimo punto è il seguente. Vi porto i saluti del presidente Zhang, che non ha potuto partecipare a questa manifestazione, ma che, lo dico con orgoglio, non ha mai fatto mancare l’affetto e la sicurezza nei nostri confronti. Siamo una società a posto, ha fortemente applicato il criterio della delega in un’attività imprenditoriale ed è molto importante. Non è qui con noi e soffrirà di questa mancanza, gli siamo riconoscenti per tutto quello che ha fatto in questi anni, hanno profuso capitali e fiducia. Anche grati alla famiglia, che ci ha dato fiducia e ci ha portato ad ottenere risultati. Concludo dicendo forza Inter»