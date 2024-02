La Roma di De Rossi ha cambiato impostazione: punta sull’attacco

De Rossi ha rivitalizzato la Roma, dandogli uno stile di gioco nettamente diverso dall’era Mourinho. Il tecnico punta su un 4-3-3 molto fluido, con possesso palla e baricentro alto.

TATTICA – De Rossi come modulo di riferimento per la sua Roma ha scelto il 4-3-3, declinato però con una certa fluidità. Tanto che è difficile inquadrare i giallorossi in un solo schema fisso. La difesa spesso si trova a impostare a tre, col terzino destro che sale a centrocampo, la mediana spesso diventa a due con un interno che finisce per fare il trequartista/seconda punta (principalmente Lorenzo Pellegrini) e anche gli attaccanti esterni hanno compiti nettamente diversi, con Stephan El Shaarawy molto largo a sinistra e Paulo Dybala invece chiaramente libero di accentrarsi. Un punto fermo è Lukaku come riferimento offensivo centrale. Si cercano scambi corti specialmente sulle catene laterali, il possesso palla e un baricentro alto, coi terzini in proiezione offensiva fino in area avversaria.

STATISTICHE – Le statistiche della Roma si riferiscono praticamente solo alla squadra di José Mourinho. Che aveva principi totalmente diversi da quella attuale. Limitandoci all’era De Rossi, quindi alle tre uscite con Verona, Salernitana e Cagliari, troviamo una squadra a trazione anteriore: i gol segnati sono ben 8, anche se i tiri a partita risultano 11,3 (dato gonfiato dall’ultima sfida col Cagliari che ne ha visti ben 20). I giallorossi cercano in modo netto il possesso palla, che è stato del 58,6% di media. Meno efficace la fase difensiva. I gol subiti nel nuovo corso sono 2, i tiri concessi a partita però 13, non esattamente pochi per aver affrontato tre dei peggiori quattro reparti offensivi in Serie A.

DETTAGLI – Bryan Cristante è uno dei leader della squadra. Capace sia di fare da riferimento del gioco, secondo per passaggi medi, può lasciare la regia a un compagno per sfruttare gli inserimenti. Ha 2 gol, quarto per tiri a partita e per passaggi chiave, riesce anche ad essere una presenza difensiva, secondo per contrasti. Pellegrini è stato totalmente rivitalizzato da De Rossi, e sono arrivati 3 gol in 3 partite. Dybala è il vero riferimento del gioco offensivo. L’argentino è primo per rendimento secondo WhoScored, secondo marcatore con 8 gol, primo negli assist con 6, primo tra gli attaccanti per passaggi medi (settimo totale della Roma), secondo per cross, primo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, primo per dribbling, primo per falli subiti.