Barella, dalla trattativa con la Roma a pilastro dell’Inter: ora sogna il rinnovo – CdS

Barella prima del suo trasferimento all’Inter è stato molto vicino alla Roma. Esattamente cinque anni fa, come ricordato dal Corriere dello Sport, che però evidenzia anche lo status attuale in nerazzurro e la voglia di rinnovo (con un contratto in scadenza a giugno 2026).

RETROSCENA – Nicolò Barella oggi “ritrova” la Roma, si ricorderà quasi cinque anni fa dopo aver lasciato Cagliari a 22 anni il mancato trasferimento in giallorosso. Aveva già dato la parola all’Inter, che però tardava a chiudere la trattativa. Estate 2019, durante quello stallo la Roma provò a inserirsi trovando l’accordo con il presidente Giulini e arrivando a un passo dal chiudere l’affare. La differenza l’ha fatta proprio la voglia di Barella di diventare interista, senza cambiare idea e mantenendo la parola e gli accordi dati. In campionato fin qui non ha mai segnato in tredici partite. Ma nell’arco di quattro stagioni e mezza è diventato un punto fermo del club nerazzurro e vanta già 217 presenze in tutte le competizioni e uno status da vice capitano. Di certo dopo aver conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe con una finale di UEFA Champions League, non se ne sarà di certo pentito. Barella dunque mantenne la parola diventando così idolo dei tifosi dell’Inter. Un amore nato da quel famoso “no” alla Roma e un contratto che sarà rinnovato. Una volta chiuso il discorso per Lautaro Martinez, l’Inter blinderà anche il contratto del centrocampista italiano, anche lui in scadenza a giugno 2026.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia