Balzaretti: «Inter, calcio di livello! Samardzic? La verità sul suo futuro»

L’ex bianconero Federico Balzaretti, attualmente responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, dice la sua sulla posizione di supremazia dell’Inter in campionato. Poi rilascia alcune informazione anche su Samardzic, la scorsa estate a un passo dal club nerazzurro.

LOTTA SCUDETTO – Nella ventiquattresima giornata di Serie A Udinese e Juventus si affronteranno. Per questo TuttoSport ha voluto intervistare Federico Balzaretti, ex bianconero ma attualmente responsabile dell’area tecnica dell’Udinese. Per l’occasione il dirigente si è espresso anche sull’Inter, reduce da una vittoria importante sulla squadra di Massimiliano Allegri e in attesa di sfidare la Roma. Così Balzaretti: «Sfida scudetto? Dopo lo scontro diretto l’Inter è la squadra favorita, esprime un calcio di livello. Il percorso europeo dell’anno scorso ha dato consapevolezza. Stanno meritando di essere primi».

MERCATO – Non può mancare poi un focus da parte di Balzaretti su Lazar Samardzic, che lo scorso anno stava per divenire un giocatore dell’Inter. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese dichiara sul centrocampista: «Premettendo che il bene generale dell’Udinese viene prima di quello di ogni singolo giocatore, è chiaro che abbia patito e avuto un calo di rendimento nelle settimane in cui le trattative erano molto serrate. È un essere umano e capita, ma nelle ultime gare si sono riviste le sue caratteristiche più importanti. Su di lui c’è l’interesse di tutti i grandi club, anche tedeschi e inglesi, potenzialmente anche della Juventus, con cui, come Udinese, abbiamo da sempre ottimi rapporti. La Juventus è un club che lo monitora senza dubbio, poi non possiamo sapere se punteranno sui di lui. Sicuramente sarà protagonista anche del prossimo mercato».