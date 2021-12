Perisic tratta il rinnovo, ma all’Inter serve un esterno sinistro in ogni caso

Perisic si sta rivelando ancora una volta un elemento fondamentale per l’Inter. Infatti il suo rinnovo è un tema caldo. Ma a prescindere a sinistra serve che dal mercato arrivi un nuovo elemento.

RINNOVO E ACQUISTO – Il rinnovo di Perisic è un tema che è diventato caldo nell’ultimo mese. Troppo importante l’impatto del croato sul gioco dell’Inter, in entrambe le fasi. E anche nei calci piazzati. Ma i suoi numeri fanno capire che un nuovo nome a sinistra serve a prescindere dal suo rinnovo.

IMPATTO DA LEADER – Perisic è un leader di questa squadra. Non è un caso che in campionato fino ad ora abbia saltato solo due partite, con Bologna ed Empoli. E due in Champions League, con Shakhtar e Sheriff. Per minuti parliamo del sesto giocatore più impiegato. Un titolare assoluto. Sette volte ha giocato senza sostituzioni. E altre sei oltre gli ottanta minuti. Inzaghi insomma se può lo tiene in campo. In parte per la sua importanza tecnica. Ma anche perché una sua riserva evidentemente manca.

ELEMENTO DA COMPRARE – Tecnicamente la sua riserva in rosa c’è . Ovviamente è Dimarco, che è sempre partito titolare al suo posto nelle quattro partite che ha saltato. Ma il numero 32 è un jolly, utile anche se non di più come alternativa in difesa. Manca uno specialista della fascia con caratteristiche più simili a Perisic. Corsa, fisico, uno contro uno. Con un impatto offensivo più marcato. E questo può arrivare solo dal mercato. A prescindere dal rinnovo. E se Perisic non rinnovasse il problema sarebbe doppio.