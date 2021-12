Perisic e i calci d’angolo, l’Inter scopre e sfrutta una nuova risorsa

I gol di Perisic su calcio d’angolo sono una risorsa per l’Inter di Inzaghi. E anche una novità assoluta: il croato infatti non ne aveva mai segnati prima.

GOL SU CORNER – Dopo il Cagliari, anche la Salernitana. Ancora una volta l’Inter ha sbloccato la gara sfruttando un calcio piazzato. Un corner, da destra. Quasi la fotocopia di quello di Lautaro Martinez coi rossoblù. Una risorsa di Inzaghi, dimostrata fin dalla prima partita stagionale. Che sta continuamente crescendo. E ha trovato un nuovo protagonista. Parliamo di Ivan Perisic.

NUOVA RISORSA – Il numero 14 non aveva mai segnato di testa su calcio d’angolo prima di questa stagione. Un dato curioso per un giocatore come Perisic. Dotato di grande stacco, forte nel fondamentale, in nerazzurro dal 2015-2016. Solo nel 2016 risulta una sua rete su calcio d’angolo di testa, al Bologna. Ma non è uno stacco diretto. In questo 2021-2022 siamo già a due. Non è un caso. E va sottolineato.

GRAZIE TURCO – Inzaghi ha scoperto una nuova risorsa. Il primo merito è di Calhanoglu, battitore evidentemente non semplicemente buono ma straordinario. Sono entrambi del turco gli assist per i gol di Perisic. Uno da sinistra col Napoli, uno da destra con la Salernitana. Ma poi appunto ci sono lo stacco e il tempismo del croato. Qualità notevoli, ma mai decisive in questa fattispecie. Fino ad oggi. Arma in più, anche in questo.