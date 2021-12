Inter-Torino, Darmian verso il rientro. Vidal al posto di Barella – TS

Inter-Torino è in programma mercoledì alle 18:30. In vista della sfida di San Siro, Inzaghi dovrebbe recuperare Darmian. Vidal dovrebbe prendere il posto dello squalificato Barella. Le ultime dal Tuttosport

LE SCELTE – L’Inter chiuderà il suo 2021 a San Siro contro il Torino. In vista della sfida ai granata, in programma mercoledì alle 18:30, Inzaghi dovrebbe recuperare Matteo Darmian. L’esterno, reduce da un infortunio, dovrebbe tornare fra i convocati. In mezzo, al posto dello squalificato Barella, spazio per Vidal, favorito per una maglia da titolare al posto di Gagliardini. Ancora out, invece, Correa: il recupero dell’argentino procede ma tornerà a disposizione dopo la sosta natalizia.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport