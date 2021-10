Perisic a riposo in Empoli-Inter? Ora serve un’ulteriore prova di forza

Secondo le ultime notizie (vedi articolo), Ivan Perisic dovrebbe – giustamente – riposare in Empoli-Inter. L’esterno croato è infatti uscito al 72′ della sfida contro la Juventus a causa di un leggero problema fisico. Adesso, però, servirà una prova di forza da parte del suo sostituto e della squadra.

MANCANZA PESANTE – Come abbiamo analizzato (vedi focus) esiste un’Inter con Ivan Perisic e un’Inter senza Ivan Perisic. La crescita, la maturazione e la presenza dell’esterno numero 44 si sono rivelate fondamentali già per la squadra di Antonio Conte lo scorso anno. Quest’anno, per Simone Inzaghi, lo sono ancora di più. Una dimostrazione arriva proprio dalla partita contro la Juventus, dove l’uscita del croato ha portato la squadra a rendere di meno fino a prendere la rete del pareggio. Ecco perché in Empoli-Inter quella di Ivan Perisic sarà una mancanza (quantomeno dal primo minuto) piuttosto pesante. La squadra e il suo sostituto sono chiamati a una prova di forza.

Perisic a riposo, pochi dubbi sul sostituto per Empoli-Inter

RIPOSO – Con Ivan Perisic a riposo dal primo minuto, la scelta del suo sostituto non dovrebbe essere motivo di dubbi. Federico Dimarco – rimasto quasi inspiegabilmente in panchina nella sfida contro la Juventus – è il favorito per prendere il posto da titolare sulla fascia sinistra nella sfida del Castellani. Il giocatore è relativamente fresco non avendo più messo minuti nelle gambe dalla gara di settimana scorsa contro lo Sheriff e sarà quindi per lui una grande occasione. Sostituire questo Perisic non è facile per nessuno, per questo Dimarco sarà chiamato a fornire una grande prestazione. Anche per tornare a quella vittoria che in campionato manca dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Decisamente troppo tempo.