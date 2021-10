Empoli-Inter, Inzaghi recupera Vidal e Correa. Riposo per Perisic – CdS

L’Inter si prepara alla delicata trasferta di Empoli. Per il match, in programma domani alle 20:45, Inzaghi recupera Joaquin Correa ed Arturo Vidal, assenti contro la Juventus. Possibile riposo per Perisic

RECUPERO – Empoli-Inter è in programma domani alle 20:45. Si tratta di un crocevia fondamentale per i nerazzurri che, reduci da 1 punto in due partite, devono ritrovare i tre punti. In vista della sfida del “Castellani” arrivano buone notizie per Simone Inzaghi: Joaquin Correa ha recuperato dall’infortunio e sarà della partita. Previsto anche il rientro di Vidal, che ha smaltito la febbre degli scorsi giorni. Perisic, invece, dovrebbe riposare: al suo posto, sulla fascia sinistra, ci sarà Federico Dimarco.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport