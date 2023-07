Per Bastoni stessa storia, stesso posto: Inter-Al Nassr parla chiaro

Alessandro Bastoni si appresta a iniziare la quinta stagione all’Inter, con uno status diverso nella formazione nerazzurra. E un peso più elevato anche in campo, come si è visto già dall’amichevole contro l’Al Nassr (qui gli highlights).

NUOVO LEADER – Lo si intuiva già, ma Inter-Al Nassr lo ha confermato: Alessandro Bastoni è il nuovo leader arretrato dei nerazzurri. All’alba della quinta stagione a Milano, il difensore classe 1999 continua il percorso di crescita avviato nel 2019. E che ha subito un’accelerata da quando sulla panchina nerazzurra è seduto Simone Inzaghi. Un percorso organico certificato dal rinnovo delle scorse settimane. Che rendono Bastoni uno dei profili più pagati in rosa (5,5 milioni netti di stipendio) e uno dei leader dello spogliatoio ringiovanito. Con responsabilità ancor più grandi in campo. E proprio l’amichevole di ieri lo conferma.

PRIMO BALUARDO – Senza mezzi termini, Bastoni è stato il giocatore dell’Inter con più palloni toccati: 58 in 72 minuti di gioco (fonte dei dati: Sofascore). Ogni azione in partenza dal portiere (per il momento Filip Stankovic) passa dai piedi del numero 95 e si sviluppa in seguito. Nella prima delle due amichevoli nerazzurre in Giappone (la prossima sarà martedì 1 agosto contro il PSG), Bastoni è stato il primo regista dell’Inter, ancor più attivo nel ruolo rispetto ad Hakan Calhanoglu (38 tocchi nel primo tempo) e Kristjan Asllani (45 nella ripresa). E con la consueta qualità eccellente nelle verticalizzazioni: di 8 palle lunghe giocate, non ne ha sbagliata nemmeno uno. In buona sostanza, la stagione 2023/24 ripartirà con tante certezze per l’Inter. E Bastoni si attesta tra queste.