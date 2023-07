Bastoni, il rinnovo con l’Inter è un’affermazione sul nuovo status

Alessandro Bastoni prolunga fino al 2028 il contratto che lo lega all’Inter. E i dettagli del rinnovo si confermano come una dichiarazione d’intenti sul nuovo status del numero 95 nerazzurro.

SCELTA FORTE – Il rinnovo di Alessandro Bastoni con l’Inter era nell’aria da mesi, ma ora è finalmente ufficiale. Il difensore classe 1999 si lega agli amati colori nerazzurri fino al 2028, prolungando di altri quattro anni l’accordo già in essere col club. E ottiene anche un sostanzioso aumento di stipendio, passando dai 2,8 attuali a 5,5 milioni a stagione (cui aggiungere eventuali bonus, fonte: Calcio e Finanza). Due aspetti che, uniti con altre contingenze del mondo Inter, si trasformano in una totale dichiarazione d’intenti circa il futuro di Bastoni. Soprattutto, ne cambiano drasticamente lo status in rosa.

NUOVO FARO – La stagione 2023/24 dell’Inter si aprirà con un reparto difensivo totalmente rivoluzionato. In quanto privo di Milan Skriniar (ufficialmente un nuovo giocatore del PSG) e con Stefan de Vrij senza più i gradi di titolare. Pertanto proprio Bastoni rimane l’unico legame di continuità con le ultime tre vittoriose stagioni. E i dettagli del suo rinnovo lo rendono il leader assoluto della retroguardia, del presente e anche del futuro. Il numero 95 viene così confermato e riconosciuto come un perno fondamentale della formazione dell’Inter in campo, e uno dei leader tecnici dell’intera rosa. Un’affermazione forte e decisa da parte del club nerazzurro, che aveva bisogno di cementare una delle pietre miliari della sua ossatura in vista della prossima stagione.