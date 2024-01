Pavard titolare col Verona? Il francese ha qualcosa da dimostrare

In Inter-Verona Pavard potrebbe tornare a giocare da titolare. E adesso il francese deve dimostrare sul campo di poter avere un impatto superiore a quello visto fino ad ora. Perché la concorrenza è agguerrita.

PARTITA DEL RIENTRO – Inter-Verona è in predicato di diventare la partita del ritorno di Pavard. Un fatto non banale. Il francese infatti non gioca titolare dal quattro novembre, data della sfida con l’Atalanta in cui si è infortunato alla rotula. Da allora solo sette minuti complessivi da subentrato. E adesso ha qualcosa da dimostrare.

ANCORA IN RODAGGIO – L’inserimento di Pavard nell’Inter infatti sostanzialmente è ancora in rodaggio. Il trasferimento più oneroso del mercato estivo nerazzurro, l’uomo su cui i dirigenti hanno deciso di investire il tesoretto a disposizione, ha sì giocato già diverse partite da titolare nel suo ruolo di braccetto di destra della difesa a tre, ma non si è mai veramente preso quel ruolo. Questo non significa abbia giocato male, sia chiaro. Ma sicuramente può fare di più, per qualità ed esperienza. Impattare sulle partite in modo più netto. Mettere in campo qualità uniche. Anche perché in sua assenza la concorrenza è aumentata.

SUPERARE LA CONCORRENZA – In questi mesi l’Inter, oltre alla certezza assoluta Darmian, ha scoperto Bisseck. E le prestazioni del tedesco sono state tutto tranne che piatte. Dopo un paio di gare di ambientamento, ha mostrato un impatto sulla fascia di alto livello. Sia in impostazione che nella spinta offensiva. Dimostrandosi in grado di cambiare il volto delle partite. Nessuno mette in discussione Pavard, ma ora l’ex Bayern Monaco non può più accontentarsi dell’affidabilità e delle coperture difensive. Serve un passo in avanti. Serve dimostrare perché l’Inter ci ha investito con tanta convinzione. Il Verona è la prima occasione.