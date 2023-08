Pavard ultima opzione di mercato per l’Inter, da Inter. Anzi l’unica

Il nome di Pavard fa tornare finalmente sui radar del calciomercato un nome da Inter. L’unico di questa sessione di mercato. Il difensore infatti ha esperienza e palmares di alto livello.

NOME DI LIVELLO – Il nome di Benjamin Pavard è apparso all’improvviso nel mercato dell’Inter. Dopo i contatti dello scorso gennaio, i nerazzurri sono tornati forte sul francese a pochi giorni dall’inizio della stagione. E il nome del difensore del Bayern Monaco non va affatto sottostimato. Perché è l’unico di un livello da Inter.

PROFILO DIVERSO – Pavard è un giocatore di alto profilo. Abituato a giocare ad alti livelli. Tra Bayern e nazionale francese ha lottato per i vertici, disputato finali e vinto dodici titoli. Da protagonista. Per di più è un classe 1996. Quindi ancora giovane. Nel fiore degli anni. Per questo il suo nome si staglia in modo chiaro rispetto a qualunque altra opzione dell’Inter su questo mercato. Rendendolo un investimento unico. Di conseguenza, quasi obbligato.

OPZIONE DA INTER – L’Inter deve completare numericamente la sua difesa. Ma i nomi papabili sono o giovani su cui scommettere a vario livello o giocatori esperti in esubero. Nessuno ha un profilo come quello di Pavard. Da nessun punto di vista. Anzi, nessun obiettivo di tutti quelli arrivati all’Inter in questo mercato lo ha. Anzi, nemmeno nessuno di quelli trattati o sondati. Nemmeno Lukaku, colui per cui ogni sforzo era possibile, che ha vinto molto meno in carriera. Il francese quindi resta un unicum. L’unica opzione da Inter. Da vera Inter. Un’opzione che, nelle condizioni in cui si trova la società, rappresenterebbe un segnale positivo tanto necessario quanto inatteso.