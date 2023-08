L’Inter sul mercato è con le spalle al muro, proprio come un anno fa

Il mercato dell’Inter è entrato in una fase estremamente delicata. In senso negativo. I problemi per Samardzic si sommano alla confusione sulla scelta della punta. E l’Inter non può permettersi di trovarsi col doppio cerino in mano. Una situazione da spalle al muro, come quella vissuta un anno fa.

MOMENTO CRITICO – Col passare dei giorni il mercato dell’Inter si sta decisamente complicando. La ricerca di una punta procede a rilento, per eliminazione a causa di scelte altrui. E l’operazione Samardzic vive ogni giorno uno stop diverso. Il problema però più che sui nomi è sulle dinamiche. E In questo momento l’Inter si trova con le spalle al muro.

GOCCE CHE SI SOMMANO – La situazione problematica si è creata piano piano. Goccia dopo goccia. Sono passati due mesi da quando Zhang prometteva di non cedere i big e di puntare a rinforzare la rosa. Poi però i big li ha ceduti. Brozovic, sostituito prontamente con Frattesi. E Onana, sostituito da un elemento low cost d’esperienza come Sommer. Dopo un mese di trattativa. Non proprio la soluzione dei sogni. Visto anche che, in origine, si parlava di prendere dietro allo svizzero un secondo di prospettiva mentre alla fine è arrivato Audero in prestito. In porta quindi tutto tamponato guardando al minimo costo, malgrado la cessione record del camerunese. Parallelamente il grande obiettivo per l’attacco, cioè Lukaku, è sfumato. Anzi facciamo l’unico obiettivo visto che dal grande tradimento ormai datato un mese fa si sono affastellati ipotesi di attaccanti, ma nessuno è arrivato. E con questa fondamentale situazione latente, l’Inter ha deciso di occuparsi del sesto centrocampista. Parliamo di Samardzic. Un’operazione di prospettiva e qualità. Un’occasione, senza dubbio. Ma non proprio una necessità immediata. Un’operazione tirata in lungo. Troppo in lungo. Che dopo tutti gli accordi fatti, dopo le visite mediche ha trovato uno stop veramente improvvido. Perché l’Inter non si può permettere di trovarsi con un altro cerino in mano dopo quello dell’attaccante.

FIAMMA E BENZINA – La questione punta, è inutile girarci attorno, ha scottato tutti. La dirigenza, apparentemente incapace di muoversi, e i tifosi, sempre più increduli col passare dei giorni visto il salto da Lukaku ad Arnautovic. Un continuo abbassarsi a livello di costi, ma anche di qualità. Un accontentarsi con l’asticella sempre più in basso. La questione punta è delicata. La scelta non è banale e non può guardare solo al risparmio, come già successo per il portiere. Come invece sembra che sia. Questa percezione è una fiammella accesa in un deposito di esplosivi. Che continua a bruciare, e rappresenta un problema. La questione Samardzic è la benzina. Così l’Inter ora, in questo momento, non può permettersi anche questo passo falso. I problemi sono destinati a sommarsi. Con un potenziale esplosivo per l’ambiente. E questo, come detto, mette la società spalle al muro. Serve chiudere le operazioni, pena il trovarsi in braghe di tela. Con l’ambiente in subbuglio e nessuna alternativa per eventualmente mettere a posto la situazione. Perché nomi adeguati a spegnere l’incendio l’Inter non può permetterseli. Una situazione molto simile a quella vista lo scorso anno.

COME LO SCORSO ANNO – Già nell’estate 2022 infatti i nerazzurri si sono trovati a vivere una situazione potenzialmente esplosiva. Che richiedeva scelte praticamente obbligate. Un’estate fa l’Inter aveva in ballo la cessione di Skriniar. E l’idea era sostituirlo con Bremer. La Juventus poi però è piombata sul brasiliano, chiudendo l’operazione in tempi brevi. con offerte più alte. Lasciando l’Inter col cerino in mano. Sfumato il brasiliano, nasceva un obbligo: blindare Skriniar, per manca nza di alternative. Una scelta obbligata, dalle contingenze e dal fatto di non avere un nome spendibile che potesse far digerire la cessione sfumato l’obiettivo principale. Come sta succedendo adesso. Poi la questioneè finita con lo slovacco a zero a Parigi. Quindi male. Danno e beffa. Ma lo stesso, la condizione ritorna un anno dopo. L’Inter ora è di nuovo spalle al muro. E l’unica via di uscita è quella di chiudere certe operazioni pagando quello che c’è da pagare. L’attesa è finita.