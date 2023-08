Inter, occhio al Monza e ai parenti serpenti: ben otto ex nerazzurri

L’Inter domani sfida il Monza al Meazza per la prima gara della stagione. Otto ex lato Palladino. Porre massima attenzione

ATTESA FINITA − Il tempo delle attese e dei lunghi sospironi è ormai finito: tempo 24 ore e si comincerà nuovamente a fare sul serio. Per l’Inter debutto ufficiale al Meazza contro il Monza. Un esordio subito insidioso per la squadra di Simone Inzaghi, che lo scorso anno raccolse tra Milano e Brianza la “bellezza” di appena un punto (2-2 all’U-Power e 0-1 a San Siro). Dunque, è obbligatorio porre la massima attenzione contro la banda di Raffaele Palladino ed evitare di iniziare il nuovo anno subito in salita. Per un’Inter da Scudetto, serve sin da subito un andamento da Scudetto. Numeri e nomi alla mano, Inter-Monza sarà a tutti gli effetti una sorta di rimpatriata familiare. Sono ben 8 i giocatori biancorossi ad aver avuto un passato più o meno legato ai colori nerazzurri. Ma guai a fidarsi dei parenti…serpenti!

DUE GRANDI EX − Più che una succursale dell’Inter, il Monza è diventata un’isola felice per tutti quei interisti alla ricerca di continuità, fiducia e soprattutto campo. In cima alla lista brillano due nomi su tutti: Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. Il primo, 34 anni, è diventato un simbolo di stakanovismo e attaccamento alla maglia dalle parti di Appiano Gentile. Più di 200 presenze condite da 17 gol. In bacheca due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e uno Scudetto. Meno amato, ma pur sempre legato all’Inter per diversi anni (7), invece Gagliardini. Stessi trionfi del compagno campano, ma meno trionfalismi affettivi da parte della tifoseria nerazzurra. Insomma, più di uno ha festeggiato per la sua partenza da Milano.

I GIOVANI − Dai veterani ai giovani: ossia i fratelli Franco e Valentin Carboni. Dopo la trafila insieme in Primavera, i due hanno scelto proprio la Brianza per continuare il loro percorso di crescita. Qui anche il padre Ezequiel. Occhi in particolare sul classe 2005, considerato l’astro nascente e più luminoso del calcio argentino. L’Inter lo sa e se lo tiene stretto. Frankito, dopo i sei mesi dello scorso anno, va a caccia di continuità e minutaggio.

DI PASSAGGIO − Infine, c’è chi a Milano è stato di passaggio o quasi. Ovvero: Di Gregorio, Caldirola, Bettella e Caprari. I primi tre hanno fatto tutta la trafila con l’Inter, col difensore ex Bundesliga (lo scorso anno mattatore due volte) capace anche di esordire sotto l’egida di Benitez nel 2011 in Champions League. Per Caprari, Appiano Gentile nemmeno col binocolo. Infatti, è stato solo un mezzo di scambio per arrivare a Milan Skriniar nel 2018.