Inter-Verona, Inzaghi conferma i suoi? La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Verona, partita valida per la 19ª giornata di Serie A, in programma sabato 6 gennaio alle ore 12.30.

PROBABILE FORMAZIONE INTER-VERONA – Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, potrebbe non esserci alcun cambio da parte di Simone Inzaghi nella formazione iniziale dell’Inter per il match in casa contro il Verona, in programma sabato 6 gennaio alle ore 12.30. Confermata dunque sia la linea difensiva sia il centrocampo sia l’attacco visti in campo dal 1′ nell’incontro tra il Genoa e la squadra nerazzurra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Fonte: SportItalia.com