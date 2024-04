Pavard, via la ruggine! In Inter-Empoli fa correre la cerniera di destra

Benjamin Pavard offre una prestazione di ottimo livello in Inter-Empoli (2-0). Il francese dialoga alla grande con Nicolò Barella sulla corsia destra. E questo è uno degli aspetti che mettono più in difficoltà gli avversari.

LA SVEGLIA SUONA – Benjamin Pavard arrivava da un paio di prestazioni non propriamente perfette con l’Inter. In primis il ritorno in casa dell’Atletico Madrid agli ottavi di Champions League. Che aveva lasciato qualche strascico anche nel successivo pareggio casalingo col Napoli. Due prove insufficienti per il francese, che si è ripreso però tutto ieri sera in Inter-Empoli. Contenendo molto bene i timidi attacchi dei toscani. E potendo così concentrarsi sul suo aspetto preferito del gioco.

CERNIERA SCORREVOLE – Pavard non è tra i migliori in campo di Inter-Empoli solo perché Nicolò Barella, praticamente perfetto, e Alessandro Bastoni offrono prestazioni vicine all’eccellenza. Tuttavia è anche grazie al francese che Barella riesce a muoversi così magistralmente tra le linee dalla mediana in su. L’intesa tra i due sul lato destro del campo si sta affinando sempre di più, e questo permette a Pavard di fiondarsi spesso e volentieri in avanti. Tanto da essere il più pericoloso dell’Inter insieme a Lautaro Martinez. Entrambi mettono a referto 3 tiri, pur non trovando il gol. Con Benji che può recriminare paradossalmente di più, vista la stoppata di Bartosz Bereszynski nel secondo tempo, su tiro a botta sicura. Un gol che avrebbe sublimato una prestazione perfetta del numero 28, che sembra giocare con l’Inter (e con Barella) da molto più di sette mesi.