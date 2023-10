Pavard chiude in bellezza: in Francia-Scozia è il centro di gravità

Benjamin Pavard rientra all’Inter dopo gli impegni di ottobre con la Nazionale della Francia. Una sosta che il difensore nerazzurro chiude con la qualificazione a Euro 2024 e una doppietta nell’amichevole con la Scozia.

DI NUOVO AL CENTRO – Benjamin Pavard si prende la copertina assoluta di Francia-Scozia, amichevole che chiude la sosta di ottobre dei Bleus. Il difensore dell’Inter parte titolare al centro della difesa transalpina (la sua posizione preferita), dopo la panchina contro l’Olanda, nel match che regala ai vice-campioni del mondo la qualificazione ai prossimi Europei. E mostra la bontà della scelta di Didier Deschamps firmando una doppietta nei primi 25 minuti, che ribalta il momentaneo vantaggio scozzese. Ma i due gol sono solo la ciliegina sulla torta della gara di Pavard.

TOUR EIFFEL – Sebbene Francia e Scozia si affrontassero in un’amichevole, entrambe le selezioni hanno approcciato la partita come se la posta in palio fosse ben più elevata. E così ha fatto lo stesso Pavard, galvanizzato per di più dal fatto di giocare a Lille, città che lo ha visto crescere umanamente e calcisticamente. E si è preso il centro della scena in tutti i sensi. Al termine della gara, Pavard è il giocatore con più tocchi in campo (105 in totale secondo Sofascore). Ed è anche il più preciso: su 91 passaggi tentati, ne sbaglia appena 4, con una percentuale quindi del 96%. E vince 6 duelli diretti su 11 totali. Numeri non sorprendenti ma che regalano importanti conferme ai tifosi dell’Inter, in vista del rientro di Benji a Milano.