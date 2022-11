Onana al primo Derby d’Italia ma occhio a chiamarlo rookie! L’Inter lo sa

Primo Derby d’Italia per Onana. Un’attesa novità in Juventus-Inter che dopo anni di Handanovic avrà fra i pali un numero uno nerazzurro. Ma in Olanda è un veterano dei De Klassieker

ESORDIO − La prima volta non si scorda mai. André Onana è chiamato al primo Derby d’Italia. In vista di Juventus-Inter, una non banale novità sarà colui che difenderà i pali della Beneamata. Dopo anni di Samir Handanovic, toccherà da quest’anno proprio a Onana. Il portiere camerunese, ormai titolare fisso dalla gara svolta col Barcellona in Champions League, giocherà la sua nona partita consecutiva dal 1′. Probabilmente la più importante, quantomeno in Serie A. Tensione sì, emozione pure ma nessuna paura. In queste prime uscite da nuovo numero uno nerazzurro, Onana ha dimostrato tantissima personalità. Soprattutto al Camp Nou contro il Barcellona, di fronte a quasi centomila catalani inferociti. Allo Stadium, la carica del tifo bianconero non sarà da meno. Ma difficilmente André si fa intimorire.

NO ROOKIE − In Olanda, Onana ha giocato otto volte in Eredivisie contro il Feyenoord: De Klassieker con l’Ajax. Il bilancio è assolutamente positivo con sei vittorie, una sconfitte e un pareggio. In tutto sono stati 11 i gol subiti dallo stesso Onana. Il camerunese non è dunque un rookie in questo tipo di partite. L’atmosfera e la rivalità se non sono uguali quantomeno si somigliano tanto. Domani sera, serve una prestazione da grande portiere. I vari Vlahovic, Milik e Di Maria possono far male in qualsiasi momento. Non solo, la sua grandissima abilità con i piedi è una carta assolutamente da non scartare. È vero la Juventus concederà meno spazi e giocherà più bassa rispetto alle altre squadre (Barcellona in primis) ma avere un primo regista arretrato può essere solo che un vantaggio.