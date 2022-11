Inzaghi cerca la nona vittoria in carriera contro la Juventus: ecco i precedenti

Simone Inzaghi è una vera e propria bestia nera per la Juventus. L’anno scorso imbattuto in tutti e quattro gli scontri ufficiali, il tecnico nerazzurro ha una percentuale di vittorie molto alta contro i bianconeri

BESTIA NERA – Simone Inzaghi a caccia di record. Il tecnico nerazzurro domenica affronterà la Juventus per la ventesima volta nella sua carriera da allenatore. L’allenatore dell’Inter ha un ottimo trend contro i bianconeri: sono infatti 8 le vittorie contro i bianconeri, tra Campionato, Coppa e Supercoppa. 3 di queste vittorie sono arrivate l’anno scorso in nerazzurro, e in due casi hanno portato alla vittoria di un titolo. La prima vittoria portò alla conquista della Supercoppa italiana a gennaio 2022, grazie a un gol di Alexis Sanchez all’ultimo respiro. Poi, ad aprile, ci fu la soffertissima vittoria all’Allianz Arena con un gol su rigore di Calhanoglu. Infine, a maggio, un sonoro 4-2 permise ai nerazzurri di conquistare la loro ottava Coppa Italia. Anche con la Lazio Inzaghi alzò trofei sconfiggendo la Juventus in finale: basti pensare alla Supercoppa Italiana del 2019. Infine Inzaghi, trovando la vittoria anche domenica, potrebbe eguagliare El Mago Helenio Herrera, l’unico tra gli allenatori nerazzurri a vincere almeno due trasferte contro la Juventus, riuscendo in questa impresa tra il 1961 e il 1965.