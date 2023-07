Da Onana a Lukaku: l’Inter scopre gli effetti collaterali dell’autofinanziamento

Il mercato dell’Inter ruota attorno all’uscita di André Onana e al ritorno di Romelu Lukaku. Due operazioni estremamente complicate per i nerazzurri, per motivi piuttosto simili.

SCELTA OBBLIGATA – La trattativa tra Inter e Manchester United per il passaggio di André Onana ai Red Devils sta tenendo in scacco il mercato nerazzurro. Perché senza la plusvalenza che si genererà con la cessione del camerunense Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno un margine di manovra prossimo allo zero. Numero che descrive perfettamente anche la strategia di mercato promulgata dal presidente Steven Zhang. L’Inter intende chiudere la sessione di calciomercato in pareggio tra entrate e uscite, se non addirittura in attivo. Pertanto gli acquisti dovranno essere coperti (in parte se non completamente) dalle cessioni, in una logica di autofinanziamento puro. Che ha pieno senso da un punto di vista strategico-finanziario. Ma che sta mostrando anche tutti gli effetti collaterali per le società che intendono adottarla.

NESSUNA FORZA – Quando “vendere” non è più un’“opportunità” ma una “necessità”, la forza contrattuale si scioglie. E questo sta avvenendo all’Inter nella trattativa col Manchester United per Onana. I nerazzurri sono totalmente favorevoli a concretizzare una enorme plusvalenza col numero 24, tanto che sembra quasi pianificata. Ma al tempo stesso non vogliono subire troppo il mercato, pertanto vogliono raggiungere il prezzo dichiarato (più vicino ai 60 che ai 50 milioni di euro). Ma proprio perché le conseguenze economiche positive sono tutte dalla parte dell’Inter, la forza contrattuale è in mano agli inglesi. Che potrebbero arrivare al punto di prendere per la gola i nerazzurri, sapendo che l’Inter non può permettersi di rinunciare alla cessione di Onana. Un po’ come successo con l’Al-Nassr, che si è permesso il lusso di acquistare Marcelo Brozovic ad un prezzo di favore. E tutto ciò incide anche sulla trattativa per Romelu Lukaku.

TRAPPOLA – I dialoghi per riportare definitivamente BigRom a Milano procedono in modo farraginoso, con entrambe le parti – Inter e Chelsea – non troppo disposte a fare un passo conciliatore. Anche qui, però, la sensazione è che il manico del coltello non sia nerazzurro. Perché Lukaku vuole tornare all’Inter, e il Chelsea non vuole più saperne di lui. I nerazzurri a loro volta sono ben felici di riabbracciare il belga. Solo che, sulla carta, non potrebbero permetterselo (da un punto di vista più di logica che di fredda matematica). Solo che non sembrano esserci molti profili offensivi con lo stesso impatto di Lukaku, sia di campo che economico. Tuttavia la sensazione è che impiegare parte del ricavato della (prossima) cessione di Onana per l’attaccante belga vanifichi il player trading fatto col portiere. Offrendo un respiro effimero alle casse dell’Inter, che tra dodici mesi si troverebbero nella stessa situazione di difficoltà.