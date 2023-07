Biasin: «Onana 20 anni fa rimaneva, oggi no! Piano mercato Inter»

Biasin commenta l’affaire André Onana. Il portiere presto sarà ceduto al Manchester United per più di 55 milioni di euro. L’Inter non può dire di no

QUASI OBBLIGATO − In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin dice la sua sulla cessione prossima del portiere del Camerun: «Onana? Nel calcio italiano di 20 anni fa, un giocatore pescato a zero e che fa quel rendimento che ha avuto resta per dieci anni in Italia, nel calcio di oggi no. Nonostante lui fosse indispensabile per Simone Inzaghi, è lecito valutare qualsiasi proposta. Non abbiamo la forza di dire “rinunciamo a questa plusvalenza“. L’Inter sta portando avanti il suo piano mercato, che prevede la rinuncia ad Onana per mettere a posto tutte le altre pedine».