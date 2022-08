Onana bene con il Lione: Inzaghi con il Villarreal già in formato Serie A?

Onana è sceso in campo dal 1′ nell’amichevole che l’Inter ha disputato con il Monaco (2-2 il risultato finale). Il portiere camerunense ha ben impressionato con una buona prestazione e qualche parata decisiva. Mercoledì 3 agosto troverà sicuramente spazio nell’allenamento congiunto con la Pergolettese mentre nell’ultima amichevole con il Villarreal potrebbe toccare ancora ad Handanovic

CHANCE BEN SFRUTTATA – André Onana è sceso in campo dal 1′ nell’ultima amichevole disputata dall’Inter a Cesena contro il Lione. Il portiere camerunense ha ben figurato con una prova tutto sommato positiva e qualche parata spettacolare e decisiva. Mercoledì i nerazzurri saranno impegnati in un allenamento congiunto con la Pergolettese e poi sabato 6 agosto, a una settimana dall’inizio ufficiale del campionato, l’amichevole con il Villarreal. Certamente Onana troverà spazio domani nell’allenamento congiunto, nei quali solitamente Simone Inzaghi schiera due formazioni differenti mentre con gli spagnoli potrebbe toccare nuovamente a Samir Handanovic. Inzaghi ha detto infatti che il titolare sarà lo sloveno e quindi si può ipotizzare che essendo il Lecce ormai alle porte, a Pescara il tecnico nerazzurro voglia scendere in campo in formato Serie A.