Sanchez tra poco in campo con l’Inter: ultimo allenamento? Il punto – Sky

Sanchez e l’Inter sono ormai a un passo dall’addio. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, è tutto apparecchiato ma ancora non c’è nulla di ufficiale

ULTIMO ALLENAMENTO? – Alexis Sanchez e l’Inter a un passo dall’addio dopo tre anni insieme. Secondo Andrea Paventi, la risoluzione non è ancora stata firmata: «Ufficialmente ancora no, tra un po’ inizierà l’allenamento e Sanchez lavorerà con i suoi attuali compagni per poi trovare quelli nuovi del Marsiglia in Ligue 1, a meno di clamorose sorprese. La risoluzione non è stata ancora firmata ma se non sarà oggi sarà nei prossimi giorni: è già tutto definito per l’addio del cileno».