Napoli-Inter, 11 gol di differenza: attacchi simili, difese diverse

Napoli-Inter in programma domenica sera sarà sicuramente una sfida interessantissima sotto tutti i punti di vista. Tra le due squadre i gol di differenza sono undici. I partenopei hanno un attacco di grande livello (vedi approfondimento), ma una difesa meno rocciosa di quella nerazzurra.

DIFFERENZA RETI – Con 65 gol segnati, il Napoli è il terzo attacco del campionato di Serie A alle spalle di Atalanta (71) e Inter (69). Proprio Napoli-Inter sarà la partita in programma domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Una sfida che promette grande spettacolo. Come anticipato, l’attacco della squadra di Gennaro Gattuso è sicuramente di altissimo livello visti i numeri, ma lo stesso non può dirsi per i numeri visti in difesa. I partenopei, infatti, hanno subito 34 gol in stagione. Ben sette più dei nerazzurri.

SCONTRO TRA DIFESE – Se in Napoli-Inter la difesa nerazzurra sarà da tenere sott’occhio visto il potenziale offensivo degli avversari, anche quella dei campani sarà sicuramente sotto esame. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez stanno già infatti scaldando i motori, pronti ad aumentare il loro bottino di 36 gol in coppia in campionato (21 il belga, 15 l’argentino). Specialmente Lautaro Martinez, come già analizzato, si esalta quando vede “azzurro” (vedi approfondimento), con tre reti segnate in cinque presenze negli scontri tra le due squadre. Qualche dato: nelle ultime 10 partite, i partenopei hanno subito 12 gol. In un’occasione sono stati 4 (contro l’Atalanta) e in ben due partite sono stati 3 (contro Crotone e Sassuolo). Solo in tre di queste dieci gare è arrivato un clean sheet.

DUELLI – I duelli di Napoli-Inter, in fase offensiva, saranno sicuramente Lukaku contro Koulibaly e Lautaro Martinez contro Manolas. Sarà interessante capire come Gattuso cercherà di contenere le discese sulla fascia destra di Achraf Hakimi, con il nome di Mario Rui in pole position per scendere in campo sulla fascia sinistra. Undici i gol di differenza tra Napoli e Inter. Un dato sicuramente destinato a cambiare nella sfida di domenica sera.