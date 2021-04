Lautaro Martinez scalda i motori, il Napoli lo esalta: 3/5 fin qui

Dopo il riposo concessogli da Antonio Conte nella sfida di domenica contro il Cagliari – dove ha giocato Alexis Sanchez – Lautaro Martinez scalda i motori in vista di Napoli-Inter di domenica sera. Una squadra che lo esalta.

NEL MIRINO – 15 gol in 30 partite. Media di un gol ogni due gare giocate. Questo il bottino di Lautaro Martinez fin qui in stagione che, insieme a Romelu Lukaku (21) forma la coppia d’attacco più prolifica del campionato italiano di Serie A. Un bottino che potrebbe anche aumentare a partire da domenica. Napoli-Inter, infatti, vedrà (salvo clamorosissime sorprese) il ritorno dei due attaccanti titolari, con Alexis Sanchez di nuovo in panchina in seguito alla prestazione poco brillante di domenica contro il Cagliari (vedi approfondimento). L’argentino ha avuto modo di riposare proprio nella scorsa partita. Senza scordare che, grazie al rinvio delle partite nazionali in Sudamerica, Lautaro Martinez ha evitato di accumulare ulteriore stanchezza dovuta ai viaggi e alle “partite extra” da giocare.

ESALTATO – Lautaro Martinez, dunque, sta scaldando i motori in vista di domenica sera. E, da buon “toro”, quando vede rosso si scatena. In questo caso, il “rosso” è rappresentato proprio dal Napoli. In cinque presenze nelle sfide giocate tra i partenopei e l’Inter in Serie A, l’argentino è infatti andato in gol per tre volte. La prima, probabilmente quella più pesante. Ovvero nel lontano 26 dicembre 2018, quando una sua rete in pieno recupero decretò la vittoria proprio in favore dei nerazzurri. La seconda fu proprio a Napoli, in un’altra partita per certi versi storica: il 6 gennaio 2020, in quell’1-3 che spezzò un digiuno lungo 23 anni senza vittorie all’allora Stadio San Paolo (oggi Stadio Diego Armando Maradona). Infine, il terzo gol arrivò sempre la scorsa stagione, quando l’argentino segnò la rete del definitivo 2-0. L’ultima gara, giocata a San Siro, fu invece decisa dal compagno di reparto Romelu Lukaku. Ma sicuramente domenica Lautaro Martinez vorrà essere ancora decisivo contro i partenopei.