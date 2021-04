Mancini, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di promozione turistica della Regione Marche, ha parlato anche dell’Inter di Conte, trovando qualche affinità con la sua esperienza in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

LAVORO E AFFINITÀ – Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia, esalta il grande lavoro dell’Inter di Antonio Conte, trovando anche qualche affinità con la sua prima esperienza in nerazzurro: «L’Inter è una squadra con un grande blasone in Italia e nel mondo, quest’anno ha una grande squadra. È la dimostrazione che quando si lavora con serietà e continuità i risultati poi arrivano, questo dovrebbe essere d’esempio per tutti. Affinità tra questa Inter e la mia? Anche noi abbiamo lavorato per due anni con un po’ di fatica, siamo arrivati a vincere la Coppa, poi gli scudetti e poi è arrivata l’Inter che ha vinto tutto. Quindi le affinità sono molte».