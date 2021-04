CIES, analisi sul tempo effettivo di gioco: Inter prima in Europa!

Il CIES ha analizzato il tempo effettivo di gioco nelle competizioni europee, stabilendo quali sono le squadre con maggior fluidità di gioco nei principali 5 campionati. L’Inter è prima in classifica e precede il Manchester City di Guardiola. Di seguito tutti i dettagli

FLUIDITÀ DI GIOCO – Uno studio del CIES ha preso in analisi il tempo effettivo di gioco in trentasette competizioni europee, prendendo in considerazione le partite giocate dal 1 luglio 2019 nelle 30 divisioni principali delle federazioni affiliate alla UEFA, nelle cinque seconde divisioni dei paesi che ospitano i 5 campionati principali, nonché Champions League ed Europa League.

CAPOLISTA – La Serie A è ottava per tempo effettivo di gioco, con una media del 63,2%. Lo studio ha analizzato il tempo effettivo di gioco dei club dei principali cinque campionati europei: l’Inter guida la classifica con una media del 69.3%. La squadra nerazzurra precede Manchester City (68.5%), Borussia Dortmund (68.4%), Bayern Monaco (68.3%) e Barcellona (67.7%).