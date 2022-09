Milan-Inter 3-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Milan-Inter doveva essere la vendetta per quanto accaduto il 5 febbraio e il 22 maggio, invece si è tramutato in una nuova disfatta. Con il 3-2 nel derby che, a livello statistico, segna nuove pesanti tendenze negative.

DUE – I gol realizzati dall’Inter ieri nel derby contro il Milan. L’ultima volta che i nerazzurri avevano perso un derby pur trovando almeno due volte la via della rete era il 21 febbraio 2004, con una sconfitta per 3-2. Lì ancora peggio rispetto a ieri, perché nella ripresa la squadra di Alberto Zaccheroni buttò via un doppio vantaggio.

DUE – Le sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie A. Era accaduto l’ultima volta quattro anni fa, nel 2018-2019, quando i nerazzurri di Luciano Spalletti furono sconfitti 1-0 all’esordio col Sassuolo il 19 agosto 2018 e 0-1 col Parma al quarto turno il 15 settembre. Lì fecero ancora peggio, con sette punti nelle altre tre partite anziché nove.

TRE – I derby di Serie A senza vittorie, con un pareggio e due sconfitte dopo Milan-Inter 0-3 del 21 febbraio 2021. Una striscia negativa che eguaglia quella del biennio 2016-2017, dove però i punti furono due (entrambi 2-2) perdendo solo una volta (3-0 il 31 gennaio 2016).

UNDICI – Gli anni dopo cui l’Inter ha perso due derby di Serie A consecutivi contro il Milan. Non accadeva dalla stagione 2010-2011, quando i rossoneri si imposero per 0-1 all’andata (14 novembre 2010) e 3-0 al ritorno (2 aprile 2011).

SEDICI – Le squadre di questa Serie A che, in attesa delle partite di oggi e domani, hanno subito meno gol dell’Inter. Solo Cremonese e Monza (rispettivamente nove e undici reti al passivo) hanno fatto peggio di Samir Handanovic, che ha raccolto il pallone dalla porta otto volte così come il Verona. Un dato da zona retrocessione e molto pesante.