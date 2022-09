Lautaro Martinez, urge cambio di ottica: step per diventare campione – TS

Lautaro Martinez è stato decisivo nel primo gol dell’Inter di ieri, grazie alla protezione di palla a centrocampo sulla trattenuta di Kalulu. Proprio su questo si è soffermato Tuttosport, che ha sottolineato come l’argentino debba più concentrarsi in quest’ottica che non sulla ricerca del fallo.

CAMBIO DI OTTICA – Un’ulteriore step di crescita per Lautaro Martinez e per consolidare il suo status di campione, passa da un cambio di ottica nel suo modo di giocare. Ovvero il dover lottare di più per ottenere il miglior effetto di un’azione, piuttosto che di ricercare sistematicamente il fallo. La dimostrazione è arrivata proprio nel derby, dove nel duello fisico a centrocampo con Pierre Kalulu, il numero dieci nerazzurro ha protetto palla e dato il via alla rete del vantaggio, invece di andare a terra per cercare il fallo. Un cambio di mentalità necessario per diventare ancor più decisivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin