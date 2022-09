Calhanoglu (non de Vrij) responsabile del pari: errore da principiante – TS

Nell’analisi degli errori che hanno portato l’Inter a perdere il derby contro il Milan, Tuttosport si sofferma anche sul gol del pareggio dei rossoneri. Un concorso di colpe tra Hakan Calhanoglu e Stefan de Vrij che però, secondo il quotidiano torinese, ha nel centrocampista il principale responsabile.

ERRORE DA PRINCIPIANTE – Il primo gol del Milan, quello del pareggio dopo il vantaggio siglato da Marcelo Brozovic, è un vero e proprio regalo dell’Inter. Dovuto a un errore da principiante di Hakan Calhanoglu. Nonostante in molti diano più colpe a Stefan de Vrij e al suo movimento sbagliato, infatti, è proprio il turco a essere il principale responsabile. Di che errore si tratta? Semplicemente, come ribadisce il quotidiano sportivo torinese, il fatto di aver messo palla in mezzo sulla trequarti in uscita. Una scelta da evitare, come spiegato fin da subito nelle scuole calcio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin