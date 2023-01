Milan-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Milan-Inter 0-3 ha dato la Supercoppa Italiana ai nerazzurri per la settima volta nella storia, un trionfo attesissimo soprattutto perché dal derby. E finalmente, a livello statistico, si interrompe una serie negativa sulle stracittadine in finale.

TRE – Le volte che l’Inter ha sfidato il Milan nella finale di un torneo. Questa è la prima volta che se lo aggiudica: il 3 luglio 1977 i rossoneri vinsero 2-0 l’ultimo atto della Coppa Italia, il 6 agosto 2011 invece 2-1 sempre in Supercoppa Italiana a Pechino.

QUATTRO – Le partite con gol di fila per Lautaro Martinez. Non gli capitava da quasi cinque anni, quando era ancora al Racing Club: segnò contro Cruzeiro (tripletta), Vélez, Chacarita Juniors e Patronato, fra il 27 febbraio e il 18 marzo 2018. Prima del Milan con l’Inter aveva colpito Monza, Parma in Coppa Italia e Verona.

QUATTRO – Le vittorie della Supercoppa Italiana per Simone Inzaghi, su altrettante partecipazioni. L’allenatore dell’Inter, oltre a un anno fa contro la Juventus, aveva conquistato il trofeo nel 2017 e 2019 con la Lazio, sempre superando i bianconeri. E da calciatore ne ha vinte altre due, nel 2000 e 2009 (curiosamente entrambe battendo l’Inter).

SETTE – Le volte che l’Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana, tante quante il Milan e due in meno della Juventus che guida l’albo d’oro. Solo un’altra volta i nerazzurri avevano bissato la vittoria del torneo ottenuta nell’anno precedente: nel 2006, superando 4-3 la Roma ai tempi supplementari dopo lo 0-1 (sempre al 120′) sui bianconeri di dodici mesi rpima.

TRENTASEI – Gli anni (e trecentosette giorni) per Edin Dzeko al momento del suo gol del momentaneo 0-2 nel derby Milan-Inter. L’attaccante bosniaco è diventato così il più anziano a segnare in una Supercoppa Italiana. Curiosamente è nerazzurro anche il più giovane, Mario Balotelli a diciotto anni e dodici giorni contro la Roma nel 2008.