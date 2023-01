Zazzaroni: «Inzaghi re di coppe, sei successi! Ha qualcosa di Sacchi»

All’indomani della vittoria dell’Inter sul Milan in Supercoppa Italiana, Ivan Zazzaroni ha parlato della prestazione dei nerazzurri. Per il direttore del Corriere dello Sport, Inzaghi ricorda Sacchi in qualche aspetto

RE DI COPPE − Nel suo editoriale Ivan Zazzaroni ha analizzato il successo dell’Inter sul Milan in Supercoppa, paragonando Inzaghi ad Arrigo Sacchi: «Il re di coppe è arrivato a 6, due normali e quattro super (su altrettanti tentativi). Ha qualcosa di Sacchi, Simone Inzaghi, anche se fa il possibile per essere normale (è così equilibrato, educato, apparentemente sereno): più che da campionato, da lunghe distanze, è infatti da finali secche. Sei successi, tra Lazio e Inter, non possono essere frutto del caso: sono l’effetto di un metodo di preparazione, di un modo di allenare e essere. Lo stesso metodo che il 4 gennaio gli ha consentito di superare il Napoli fino a quel momento imbattuto: non si trattava di una finale, ma ugualmente di un dentro o fuori. Anche Pioli possiede e esprime un’apprezzabile “normalità” che solo al Milan è diventata eccezionalità. In questa fase della stagione però è meno “on fire”: tra assenze e cali di rendimento (Hernandez, Diaz, Tomori, Kalulu), cerca di sopravvivere allo stordimento della squadra. Di buono ieri, solo il secondo tempo, frazione nella quale l’Inter, forte del doppio vantaggio, ha potuto fare la gara che voleva e le riesce meglio».

Fonte: Corriere dello Sport − Ivan Zazzaroni