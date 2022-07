Lukaku si sblocca: primo gol in Inter-Lione, passo avanti importante

Inter-Lione ha visto il ritorno al gol di Lukaku. Un evento atteso e importante, che rappresenta un passo per il belga per il ritorno alla migliore condizione.

GOL TROVATO – L’evento forse più atteso si è concretizzato. In questo precampionato nerazzurro stonava l’assenza di Lukaku dai tabellini dei marcatori. Proprio lui, il grande totem di ritorno, doveva fare un passo in più. E in Inter-Lione questo passo è arrivato. Al minuto cinquantuno.

PASSO NECESSARIO – Lukaku si è sbloccato con un colpo di testa, su assist di Dimarco. In una partita in cui in generale è stato pericoloso più volte, anche se gli è mancata la mira giusta. Il gol per di più è stato quello che ha aperto le marcature per l’Inter. Appena un minuto dopo che il Lione aveva segnato il 2-0. Un gol significativo, anche al netto del contesto amichevole. Che rappresenta il vero inizio del cammino del belga.

CRESCITA – Col Lione l’impatto di Lukaku è stato chiaramente superiore alle altre amichevoli. Partito titolare in coppia con Lautaro Martinez ha messo tanti minuti nelle gambe e si è fatto vedere non solo come riferimento del gioco. Il belga è tornato ad essere una minaccia in area avversaria. Soprattutto nel gioco aereo, ma è il concetto che conta. Ha cercato il tiro, ha messo in difficoltà i difensori, ha trovato il gol. Tutto quello che serve. Insomma uno dei migliori in campo. Da lui la risposta è arrivata. Passo dopo passo.