Skriniar-Psg non è finita? Galtier: «Vogliamo i profili migliori»

L’Inter ieri contro il Lione ha visto tornare in campo Milan Skriniar. Il difensore centrale voluto da mezza Europa è tornato ma le voci sul suo conto non si placano affatto.

VOCI – L’Inter ha ritrovato Milan Skriniar ieri contro il Lione nell’ultima amichevole precampionato. Lo slovacco è entrato nel secondo tempo e si è preso le ovazioni dei tifosi nerazzurri. Skriniar come ormai è noto piace a mezza Europa con il Psg che sembrano aver mollato la presa. Come scrive infatti Tuttosport che riporta le parole di Galtier, tecnico dei parigini, il Psg è alla ricerca dei migliori profili per maniere alto il livello della squadra. Occhio però: il Psg deve farei conti con il Fair Play Finanziario con la posta che porta a Skriniar però che non è morta, anzi, è vivissima.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino