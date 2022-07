Inter-Lione, Lukaku il migliore! de Vrij e Bastoni da rivedere – TS

L’Inter ieri ha chiuso 2-2 la penultima amichevole della pre-season contro il Lione. Sugli scudi molti giocatori nerazzurri mentre qualcuno è stato rimandato.

VOTI – L’Inter ha recuperato, come successo con il Monaco, da 2-0 a 2-2. Merito del carattere e la voglia di recuperare certo, ma anche di alcune prestazioni sopra le righe. Come scrive Tuttosport questa mattina, il migliore dell’Inter è stato Romelu Lukaku che ancora non è al 100% della condizione ma trascina i suoi al pareggio. Chi invece è stato “rimandato” perché protagonista di una prestazione opaca, è Bastoni, così come de Vrij. Per quest’ultimo pesa l’errore sul primo gol del Lione segnato da Lacazette dove l’olandese se lo perde, per l’azzurro invece viene infilato sulla corsia mancina a piacimento. Menzione per Onana, bravo e reattivo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna