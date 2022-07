Inter, nell’amichevole col Lione un obiettivo concreto: sbloccare Lukaku

Inter-Lione rappresenta un’occasione per Lukaku di tornare a segnare in maglia nerazzurra. Il belga infatti manca ancora dai tabellini di questo precampionato.

NUOVA AMICHEVOLE – Sabato a Cesena l’Inter giocherà la sua terza amichevole di questo precampionato. Col Lione. E per quanto il calcio estivo vada preso per quello che è a circa tre settimane dall’esordio in Serie A serve anche dare i giusti segnali. Che in casa nerazzurra devono riguardare il figliol prodigo tornato dopo un anno di “esilio” al Chelsea. Parliamo ovviamente di Romelu Lukaku.

SQUILLI CERCASI – Il belga sta vivendo questo precampionato in serenità. Corsa, allenamenti, un feeling ritrovato con ambiente e compagni e qualche segnale delle sue vecchie giocate viste nei due anni con Conte. Però nelle amichevoli ufficiali manca la sua firma. Lukaku nelle partite disputate fin qui non è proprio riuscito a lasciare il suo marchio. Questione di preparazione che non gli permette di essere brillante, sicuramente, e anche della volontà di inserirsi nel gioco senza eccedere in personalismi. Lo stesso il mondo Inter ha bisogno di vederlo più incisivo. E bisogna sfruttare le occasioni che restano.

OCCASIONE DA TITOLARE? – Col Lens in verità Lukaku ha già dato un segnale. Quella progressione sulla destra sverniciando il difensore per poi cercare l’assist a Lautaro ha riaperto il cassetto dei ricordi. Ma in Francia ha giocato poco. Solo gli ultimi minuti, per permettere a Dzeko e Correa di migliorare la loro condizione. Col Lione potrebbe partire titolare. E ci si aspetta di vederlo tornare a gonfiare la rete in maglia Inter.