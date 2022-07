Pinamonti, stretta finale dell’Atalanta. Si vuole evitare lo ‘scippo’ – TS

L’Inter nei prossimi giorni e prossime ore potrebbe salutare Andrea Pinamonti concretamente. L’attaccante ha molte squadre che lo vogliono e l’Atalanta è in pole position.

STRETTA – L’Atalanta vuole fortemente Pinamonti per l’attacco di Gasperini e le prossime ore potrebbero essere veramente decisive. Secondo quanto scrive Tuttosport, l’attaccante classe ’99 vede in cima alla lista la Dea che, per evitare un inserimento last minute del Sassuolo rimasto privo di Scamacca, è pronta a mettere sul piatto 17 milioni di euro più bonus con annesso contro riscatto da parte dell’Inter per il futuro. Insomma, Pinamonti andrebbe sicuramente in una realtà solida della Serie A con l’Inter che si terrebbe la possibilità, in caso di esplosione, di riprenderlo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino